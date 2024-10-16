Украина получит около полусотни американских танков Abrams: что известно — ABC News

Срок службы этих танков подходит к концу, поэтому им будет нужен ремонт перед отправкой в Европу.

Украина получит от Австралии 49 танков Abrams в рамках пакета военной помощи на 245 миллионов долларов.

Об этом сообщил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, цитируемый ABC News.

"Эти танки обеспечат украинским Вооруженным силам большую огневую мощь и мобильность", — заявил он.

Срок службы этих танков подходит к концу, поэтому им будет нужен ремонт перед отправкой в Европу. Австралийская армия использовала Abrams M1A1 в период с 2007 по 2024 год.

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При этом консультант по обороне Джей Си Додсон, помогавший в проведении начальных переговоров относительно австралийских танков, отметил, что они находятся в достаточно хорошем рабочем состоянии.

Снабжение Австралией 49 танков Abrams в Украину поставит эту страну на первое место среди других стран-доноров. Ранее ВСУ получили только 31 танк Abrams в той же версии от США.

Напомним, танки Abrams американского производства считаются одними из лучших в мире, однако они оказались уязвимыми на поле боя в Украине.

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