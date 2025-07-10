Дональд Трамп и Джо Байден / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения в должность направит оружие Украине в соответствии с президентскими полномочиями, которые часто использовал его предшественник Джо Байден.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с решением.

Агентство отметило, что этот шаг Трампа свидетельствует о новом интересе американского президента к защите Украины.

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Один из источников отметил, что стоимость оружия, которое намерена прислать администрация Трампа из американских запасов в соответствии с президентскими полномочиями по сокращению военных ресурсов, может составлять около 300 миллионов долларов.

Пакет военной помощи может включать оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, но решение по точному оборудованию еще не принято, сообщили источники.

Ранее администрация Трампа передавала только то оружие, поставки которого разрешил бывший президент Джо Байден.

США имеют президентские полномочия по изъятию средств для Украины на сумму 3,86 миллиарда долларов. Последним изъятием было 500 миллионов долларов, предоставленных Байденом 9 января.

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Президентские полномочия по сокращению военных ресурсов позволяют президенту использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

Пентагон и Белый дом пока не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что после его телефонного разговора с Дональдом Трампом Украина получила "зеленый свет" на возобновление помощи от США.