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Украина получит от Британии новый пакет вооружения: в состав вошли несколько видов ракет

Украина получит от Британии новый пакет вооружения: в состав вошли несколько видов ракет

Великобритания передаст Украине 1600 ударных и зенитных ракет

В ближайшее время Великобритания передаст 1600 ракет и 400 единиц бронетехники для ВСУ.

Великобритания выделила крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины в размере 617 млн долларов. В его состав среди прочего вошли 1600 ракет разных классов.

Об этом пишет Defence Express.

Эти средства пойдут на закупку боеприпасов, ПВО, БПЛА и средств инженерной поддержки. Украина также получит технику из запасов Минобороны Британии.

В состав анонсированного пакета помощи входят:

  • 160 бронеавтомобилей Husky;
  • 162 бронеавтомобилей MRAP;
  • 78 вездеходов;
  • 60 рейдовых и водолазных лодок и катеров;
  • 4 млн патронов для стрелкового оружия;
  • 1600 ударных и зенитных ракет;
  • дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

Что касается зенитных ракет, вошедших в новый пакет помощи, то, вероятно, речь идет о ракетах ASRAAM, используемых в созданном для Украины неанонсированном ЗРК, а также ракетах Starstreak или Martlet для ЗРК ближнего действия Stormer HVM.

"Что касается ударных ракет (а использован именно такой термин — strike missiles), то учитывая, что Великобритания уже поставляла в Украину, речь может идти сразу о двух ракетах", — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, одна из них – легкая универсальная ракета Martlet, которая при общем весе 13 кг имеет 3-килограммовую боевую часть и лазерную систему наведения. Эти ракеты эффективно используются против легкой бронетехники.

Второй вид ракет – 50-килограммовая Brimstone, которая является высокоточным противотанковым боеприпасом. Brimstone запускается с наземных установок и имеет дальность 12–20 км в зависимости от модификации.

"Эта ракета имеет крайне эффективную систему наведения с активной радиолокационной головкой, которая различает цели на фоне земли. А крайне полезной особенностью Brimstone является алгоритм обмена информацией между ракетами в полете, которые обмениваются данными по целям и при залповом пуске распределяют их между собой автоматически", – объяснили эксперты Defence Express.

Напомним, в Госдепе ответили, когда Украина получит новый пакет американской военной помощи.

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