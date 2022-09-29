Украина получит от США дополнительное оружие и средства для реагирования на возможные ядерные инциденты

Сенат США принял законопроект о финансировании деятельности правительства, которым предусмотрена, в частности, военная и экономическая помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии.

В четверг, 29 сентября, американский Сенат поддержал временное финансирование деятельности федерального правительства до 16 декабря. Такое решение позволит не только полноценно работать всем федеральным агентствам США, но и приступить к финансированию дополнительной помощи для Украины на сумму 12,3 миллиарда долларов. В частности, будет профинансирована "подготовка и реагирование на возможные ядерные и радиационные инциденты в Украине".

Об этом сообщает Reuters.

Этим проектом закона предусмотрена как военная, так и экономическая помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Законопроект также уполномочивает президента Байдена управлять изъятием до 3,7 миллиарда долларов для передачи Украине излишка оружия со складов США.

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На фоне сообщений о том, что российские войска угрожают безопасности украинских атомных электростанций, а президент России Владимир Путин намекал на то, что может применить против Украины ядерное оружие, согласно закону будет выделено 35 миллионов долларов "на подготовку и реагирование на возможные ядерные и радиационные. инциденты в Украине”.

Обе палаты Конгресса должны одобрить закон, прежде чем его можно будет прислать в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену.

Напомним, в Конгрессе США становится больше противников регулярной военной помощи Украине на фоне промежуточных выборов. В частности, постоянный поток помощи теряет популярность среди республиканцев.

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