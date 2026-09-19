Украина получит от США и ЕС почти 6 млрд долларов, чтобы закрыть небо: на что пойдут деньги

США и ЕС профинансируют гигантский пакет ПВО для Украины / © ТСН

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США одобрили возможную продажу Украине вооружения и оборудования для модернизации противовоздушной обороны на ориентировочную сумму $2,68 млрд. В пакет вошли ракеты, пусковые установки, радары для борьбы с беспилотниками, а также запчасти, программное обеспечение и техническая поддержка.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Что войдет в пакет

Речь идет о ракетах, которые в американских документах проходят как S-300 Clone, а также GAM-67. Кроме того, Украина запросила ракеты с лазерным наведением увеличенной дальности и оборудование для запуска и модернизации пусковых установок.

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Отдельной частью пакета должны стать радары RPS 202, предназначенные для противодействия беспилотникам. Такое оборудование важно для обнаружения и сопровождения воздушных целей во время российских атак.

В соглашение также были заложены запасные части, расходные материалы, ремонтное обслуживание, программное обеспечение, техническая документация, транспортная и логистическая поддержка.

США и ЕС помогают закрыть украинское небо / © Минобороны Украины

Кто заплатит за вооружение

Важная деталь состоит в том, что финансирование возможной продажи планируют обеспечить не только за счет средств США. По данным Минобороны, деньги должны поступить от одной из европейских стран, а также через американскую программу Foreign Military Financing или FMF.

То есть речь идет именно о возможной продаже, а не об уже осуществленной поставке всего указанного вооружения. В случае реализации соглашения Украина получит дополнительные возможности для модернизации и усиления системы ПВО.

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Пакет особенно важен из-за постоянной необходимости Украины защищаться от российских ракет и беспилотников. Его особенность состоит в том, что он охватывает не только отдельные боеприпасы, но и комплекс оборудования для развития и поддержки противовоздушной обороны.

ЕС также выделяет миллиарды на оборону

Параллельно европейские партнеры согласовывают финансирование закупки американского вооружения для Украины. В Минобороны сообщили о еще €3 млрд в рамках Ukraine Support Loan, которые должны быть направлены, в частности, на критически необходимое американское вооружение и усиление украинской ПВО.

Таким образом, речь идет сразу о двух финансовых механизмах поддержки — американском и европейском. Их общая цель состоит в увеличении возможностей Украины противостоять ракетным и дроновым атакам России.

На фоне приближающегося осенне-зимнего периода вопрос запасов ракет, исправности комплексов и способности быстро обнаруживать и уничтожать дроны становится одним из ключевых для украинской обороны. Новый пакет должен охватить не только вооружение, но и техническое обеспечение, необходимое для использования и дальнейшей модернизации.

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Напомним, Украина заказывает 1000 ракет для Patriot, но просит передать ПВО из запасов союзников уже сейчас. Министр обороны Украины Евгений Хмара призвал партнеров принять финансовые решения до ноября.

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