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Украина получит от США и ЕС почти 6 млрд долларов, чтобы закрыть небо: на что пойдут деньги
США одобрили возможную продажу Украине вооружения и оборудования для развития и модернизации противовоздушной обороны на ориентировочные $2,68 млрд, а ЕС параллельно выделяет миллиарды евро на закупку критического вооружения.
США одобрили возможную продажу Украине вооружения и оборудования для модернизации противовоздушной обороны на ориентировочную сумму $2,68 млрд. В пакет вошли ракеты, пусковые установки, радары для борьбы с беспилотниками, а также запчасти, программное обеспечение и техническая поддержка.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Что войдет в пакет
Речь идет о ракетах, которые в американских документах проходят как S-300 Clone, а также GAM-67. Кроме того, Украина запросила ракеты с лазерным наведением увеличенной дальности и оборудование для запуска и модернизации пусковых установок.
Отдельной частью пакета должны стать радары RPS 202, предназначенные для противодействия беспилотникам. Такое оборудование важно для обнаружения и сопровождения воздушных целей во время российских атак.
В соглашение также были заложены запасные части, расходные материалы, ремонтное обслуживание, программное обеспечение, техническая документация, транспортная и логистическая поддержка.
Кто заплатит за вооружение
Важная деталь состоит в том, что финансирование возможной продажи планируют обеспечить не только за счет средств США. По данным Минобороны, деньги должны поступить от одной из европейских стран, а также через американскую программу Foreign Military Financing или FMF.
То есть речь идет именно о возможной продаже, а не об уже осуществленной поставке всего указанного вооружения. В случае реализации соглашения Украина получит дополнительные возможности для модернизации и усиления системы ПВО.
Пакет особенно важен из-за постоянной необходимости Украины защищаться от российских ракет и беспилотников. Его особенность состоит в том, что он охватывает не только отдельные боеприпасы, но и комплекс оборудования для развития и поддержки противовоздушной обороны.
ЕС также выделяет миллиарды на оборону
Параллельно европейские партнеры согласовывают финансирование закупки американского вооружения для Украины. В Минобороны сообщили о еще €3 млрд в рамках Ukraine Support Loan, которые должны быть направлены, в частности, на критически необходимое американское вооружение и усиление украинской ПВО.
Таким образом, речь идет сразу о двух финансовых механизмах поддержки — американском и европейском. Их общая цель состоит в увеличении возможностей Украины противостоять ракетным и дроновым атакам России.
На фоне приближающегося осенне-зимнего периода вопрос запасов ракет, исправности комплексов и способности быстро обнаруживать и уничтожать дроны становится одним из ключевых для украинской обороны. Новый пакет должен охватить не только вооружение, но и техническое обеспечение, необходимое для использования и дальнейшей модернизации.
Напомним, Украина заказывает 1000 ракет для Patriot, но просит передать ПВО из запасов союзников уже сейчас. Министр обороны Украины Евгений Хмара призвал партнеров принять финансовые решения до ноября.