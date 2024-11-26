Украина получит "Томагавки"?: ПА НАТО призвала правительства предоставить ракеты средней дальности

Речь идет о баллистических ракетах дальностью 1000-5500 км, которые могут наносить удары на стратегическую глубину врага.

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств-членов предоставить Украине ракеты средней дальности для сдерживания и самозащиты.

Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, нардеп Егор Чернев, сообщается на сайте партии "Слуга народа".

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", – сказал Чернев.

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По его словам, речь идет о баллистических ракетах дальностью 1000-5500 км, которые могут наносить удары на стратегическую глубину врага. Это, например, "Томагавки".

Депутат отметил, что решение – первый шаг, который создает юридическую основу и дает основания для правительств стран Альянса для принятия решения о передаче Украине ракет средней дальности.

Чернев также напомнил, что на прошлой сессии ПА НАТО по инициативе украинской делегации призвала предоставить государству разрешение на удары вглубь России.

Напомним, в октябре западные СМИ сообщили, что в тайной части Плана победы Украины содержалось предложение к США передать государству крылатые ракеты большой дальности "Томагавк". Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал партнеров за утечку информации о такой просьбе.

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