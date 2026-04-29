Украина поможет разблокировать Ормузский пролив: как именно

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

Один из крупнейших производителей FPV-беспилотников в Украине компания TAF Industries сообщила о получении запроса от судовладельцев. Их цель — привлечь украинских специалистов с собственными антидроновыми средствами для безопасного проведения кораблей через Ормузский пролив, который продолжает блокировать Иран.

Об этом пишет BBC.

Это первый случай в истории Украины, когда частная компания получает запрос на услуги военного консалтинга по обеспечению безопасности морского судоходства на Ближнем Востоке.

Реклама

Кризис в Ормузском проливе

Война Израиля и США против Ирана, повлекла за собой серьезный кризис безопасности в регионе. После массированных обстрелов военных баз и гражданской инфраструктуры соседних стран, в начале марта Иран фактически перекрыл Ормузский пролив. Эта 40-километровая морская артерия между Ираном и Оманом критически важна для мировой экономики.

Из-за блокировки пролива сотни судов с нефтью и химикатами из стран Персидского залива застряли в море, а несколько кораблей уже попали под огонь. Это спровоцировало глобальное удорожание горючего. Эксперты предупреждают: если блокада будет продолжаться, летом мир может столкнуться с жестким дефицитом энергоресурсов, в частности, авиационного топлива.

Как будет помогать Украина

В начале апреля президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова помочь в разблокировании Ормузского пролива, опираясь на собственный успешный опыт в Черном море.

«У нас была схожая проблема, когда Россия заблокировала наш продовольственный коридор в Черном море. Сейчас продовольственный коридор находится под нашим контролем и работает. Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры только попросили нас поделиться опытом», — отмечал глава государства.

Реклама

Основатель TAF Industries Александр Яковенко подтверждает готовность украинских экспертов действовать на море.

«Мы получили запрос от одного из судовладельцев по обеспечению безопасности прохождения его судна по Ормузскому проливу. Это об оказании услуги military consulting, а не об экспорте дронов», — рассказал Яковенко.

Специалисты компании должны находиться непосредственно на борту корабля и использовать собственные разработки, такие как дроны-перехватчики Kolibri и Octopus для противодействия иранским «шахедам».

Несмотря на огромный спрос на украинское оружие со стороны стран Персидского залива реальный экспорт готовой продукции тормозился бюрократией. Государственная служба экспортного контроля (ГСЭК) по состоянию на конец апреля не выдала никакого разрешения на экспорт беспилотников. Представители бизнеса жаловались на искусственное затягивание процесса, что могло привести к потере перспективных рынков.

Реклама

TAF Industries уже создала ряд совместных предприятий в Европе: с немецкими компаниями Wingcopter и THYRA, а также с финской Summa Defence.

Зеленский во время визитов в страны Персидского залива договаривался о совместном производстве БПЛА в обмен на поставки дизеля и усиление украинского ПВО. Глава государства ранее жестко критиковал попытки бизнеса продавать оружие без согласования с государством.

«Некоторые из них хотят продавать без координации с государством. Она так не работает. Почему? Во-первых, это не только их достижение. Чтобы эти дроны работали, наши военные их испытывали, сражались с ними, их усиливали, доводили до результата. Это не просто бизнес и нужно уважать, что делают наши военные», — заявлял Зеленский.

Вечером 28 апреля президент сообщил о принятии решения об упрощении процедуры экспорта украинского вооружения. Внедрение «автоматических разрешений для бизнеса» должно снизить бюрократическое давление.

Реклама

«Экспорт украинского оружия будет реальным. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институций», — подчеркнул Зеленский.

Разблокировка Ормузского пролива — последние новости

Напомним, Украина присоединилась к обсуждению совместной миссии Великобритании и Франции по разблокированию Ормузского пролива, в частности возможному разминированию акватории после завершения конфликта. Зеленский сообщал, что украинских военных уже направили в Лондон для участия в ответной встрече на уровне военных.

Также, ранее издание The Times сообщило, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас пришвартованы в британском Портсмуте, могут быть частью британско-французской миссии по восстановлению Ормузского пролива.

Новости партнеров