Украина попала в самое болезненное место РФ: в регионах исчезает бензин

Россияне испытывают последствия августовских ударов по российским НПЗ. В некоторых регионах наблюдается дефицит топлива, а цены на него увеличиваются.

Об этом свидетельствуют видеоролики, обнародованные в Сети.

В частности, в Хабаровском, Приморском и Забайкальском крае, Иркутской области и оккупированном Крыму очереди на заправках, а бензин продают по талонам.

Дата публикации 12:09, 26.08.25 Россияне жалуются на нехватку бензина

Россияне в панике

«Вчера только гуляли, привезли бензин 95-й. Сейчас — по нулям. О, дают! Что за сутки выгребли весь бензин? Снова нет бензина!», — рассказали жители РФ.

«Проехал 11 заправку, бензина нет. Только дизель. Двенадцатая — только дизель и газ. Все. Нет бензина вообще. Если вчера еще 92 был, я залил полный бак, еще две канистры взял. 5-й нет уже недели две», — отметил россиянин.

«Короче, на Альянсе такая обстановка (длинная очередь на заправку — ред.)», — обнародовал видеодоказательства мужчина.

«Это все ждут бензинчик. А бензинчику видно нет. От слова совсем. Старый бензин кончился, а бензовоз только подъехал. Так и живем», — добавил другой автор из России.

Ранее мы писали о том, что Украина активизировала удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре. Удар пришелся на важнейший сектор экономики Владимира Путина. В целом Украина выбила не менее 17% российской нефтепереработки.

Как пишет Reuters, удары стали ответом на продвижение армии РФ в зоне боевых действий и массированные атаки по украинской энергетике. Эксперты полагают, что действия Киева призваны повысить ставки в возможных мирных переговорах. Да, Украина бросает вызов тезису о том, что она якобы уже проиграла войну после встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске.

По подсчетам издания атаки поразили 10 заводов и вывели из строя не менее 17% мощностей нефтепереработки России. Это эквивалентно 1,1 млн баррелей в сутки.