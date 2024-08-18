Украина применила немецкую технику в Курской области: как отреагировал Берлин

Вся ответственность за использование вооружения – на Украине.

Берлин отреагировал на информацию в Сети о том, что украинские вооруженные силы могли использовать немецкие танки и БМП во время операции в Курской области.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью SRF.

Политик отметил, что оружие было передано под ответственность Киева. Вооружение используется в интересах обороны Украины, отметил Линднер.

"Оружие передано под ответственность Украины, которое защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", — заявил министр.

Отметим, что немецкое издание Bild, проанализировав одно из видео из Курской области, сообщило, что на кадрах был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1. На этой технике был символ украинских войск. Также на нем заметили немецкие боевые машины пехоты Marder.

Напомним, издание WSJ узнало, помогали ли США Украине во время наступления. Отмечается, что администрация Джо Байдена не желает, чтобы ее воспринимали как организатора атаки на территорию РФ. Поэтому Вашингтон не делится с Украиной разведданными о целях внутри России.

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