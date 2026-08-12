«Украина приветствует такие изменения»: Чехия закрыла двери для военнообязанных украинцев

Чехия отказывает во временной защите украинским мужчинам — детали / © Государственная пограничная служба Украины

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Десятки украинцев не получили временную защиту в Чехии, потому что не подтвердили выполнение своих воинских обязанностей на Родине.

Об этом передает издание Novinky.

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«Менее чем через неделю уже несколько десятков человек не получили временную защиту. Они не смогли доказать, что выполнили свои военные обязательства перед Украиной», — сказала Вероника Воточкова, эксперт по миграции и убежищу Министерства внутренних дел Чехии.

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В издании напоминают, что 5 августа временная защита предоставлялась всем, но затем вступило в силу новое решение, согласованное государствами-членами Европейского Союза. Временная защита больше не будет предоставляться мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, то есть призывного возраста, если у них нет подтверждения от своей страны о выполнении военных обязательств.

«Существует украинская электронная военная книга (очевидно, речь идет о приложении „Резерв+“ — Ред.). Коллеги на рабочих местах знают, что там искать, как выглядит учет прохождения военной службы. Как вариант, прохождение военной службы может быть удостоверено выдачей украинского выездного штампа, но мы предпочитаем выписку из книги, она более надежна», — описала Воточкова.

В издании сообщают, что в Чехии находится более 396 000 украинских беженцев, и Чешская Республика уже давно принимает наибольшее количество беженцев из Украины во всем Европейском Союзе на душу населения.

«В ходе переговоров Чешская Республика была одним из государств, активно продвигавших сужение временной защиты», — подтвердил замминистра внутренних дел Чехии Ондржей Махал.

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«Украинская сторона также приветствует эти изменения. Украина давно призывает мужчин оставаться в стране, как потенциальных солдат, или как силы для будущего послевоенного восстановления страны», — добавил он.

Махал также отметил, что в последнее время среди прибывших преобладают мужчины экономически активного возраста. В прошлом году, впервые с начала российской агрессии в 2022 году, в Чехию прибыло больше беженцев-мужчин, чем женщин.

Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

Также мы писали, что количество украинцев с временной защитой в ЕС снова выросло.

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