Украина продолжает получать разведданные: какая страна помогает

Британский министр отметил необходимость длительного мира, а не просто перемирия.

Разведывательными данными из Украины продолжает делиться Великобритания. Также Лондон оказывает Киеву необходимую для защиты от российской агрессии военную помощь.

Об этом заявил министр по межправительственным связям Великобритании Пэт Макфадден, сообщает The Guardian.

Он не стал критиковать решение США о приостановке обмена разведданными с Украиной, но подчеркнул, что его страна такого не сделала.

"Мы поддерживаем Украину, мы продолжаем поставлять Украине оружие, разведывательную поддержку, помощь на киберфронте, потому что верим, что они ведут действительно важную борьбу за свободу своей страны и способность решать собственное будущее", — заявил он.

Также читайте Компания Maxar отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Британский министр выразил мнение, что США пытаются довести войну до конца, и заверил, что эти цели разделяют все союзники Украины. При этом Пэт Макфадден отметил необходимость продолжительного мира, а не просто перемирия.

"Мы хотим обеспечить не просто прекращение боевых действий, а постоянный мир... Временное прекращение огня, которое продлится только столько, сколько захочет президент [России] Путин, ничего не сделает для обеспечения будущего Украины", – добавил он.

Напомним, британское издание Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне сообщило, что после встречи британского короля Чарльза с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем загородном имении в Сандрыгеме президент США Дональд Трамп "охладел" к Британии.

Читайте также: