Украина просит у США кассетные боеприпасы для остановки "человеческих волн" оккупантов — Reuters

Украина расширила свой запрос в США на получение оружия, включив в него кассетные боеприпасы. В частности, бомбу воздушного базирования МК-20, которую ВСУ хотят использовать для сброса с беспилотников.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на входящих в комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США американских законодателей Джейсона Кроу и Адама Смита.

Киев призвал членов Конгресса надавить на Белый дом, чтобы он одобрил отправку оружия. Но уверенности, что администрация Байдена согласится, нет. Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах.

По словам Смита и Кроу, Украина хочет получить МК-20 – авиационную кассетную бомбу, чтобы сбрасывать взрывчатки с беспилотников на позиции оккупантов. Это кроме 155-мм кассетных снарядов, о которых Украина уже спрашивала.

МК-20 обычно сбрасывают с самолетов. Бомбы раскрываются посреди полета, выпуская более 240 дротикоподобных суббоеприпасов. Субоеприпасы рассеиваются на площади 2700 кв. метров и взрываются во время удара.

Фото: Фото из открытых источников

Киев также рассматривает кассетные артиллерийские снаряды DPICM как способ остановить тактику "человеческих волн", которую Россия предпринимала во время своей многомесячной попытки захватить Бахмут. Каждый снаряд рассеивает 88 суббоеприпасов.

Фото: DoD US

Украинские военные считают, что эти боеприпасы "обладают лучшей бронебойной способностью", чем оружие, которое они сбрасывают с беспилотников, сказал Смит.

В США бомбы МК-20 перестали производить еще в 2016 году, после того как Соединенные Штаты прекратили продажу Саудовской Аравии, но на военных арсеналах США их больше 1 миллиона.

В издании отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина просила – и в основном получила – оружие, которое США изначально отказывались давать, включая ракетные установки HIMARS, батареи противовоздушной обороны Patriot и танки Abrams.

Но кассетные боеприпасы – это слишком для Администрации Байдена и некоторых членов Конгресса. Противники утверждают, что когда бомбы разлетаются, они могут калечить и убивать мирных жителей и имеют высокий процент неудач.

Кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года как такие, что могут непропорционально поразить гражданское население. Договор был одобрен 123 странами, включая большинство членов НАТО. США, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

"Предоставление украинцам запрещенного оружия подорвало бы их моральный авторитет. Это использовал бы Путин", — сказал бывший конгрессмен Том Малиновский.

Закон от 2009 г. запрещает экспорт американских кассетных боеприпасов с показателем разрушения бомб свыше 1 процента. В издании не исключается, что Джо Байден может отменить запрет. По мнению экспертов, предоставление DCIPM снизит дефицит других типов 155-мм снарядов, которые Вашингтон доставляет в Киев в огромных количествах.

Ранее сообщалось, что США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артснаряды, боеприпасы к БМП Bradley и т.д.

Также Штаты предоставляют более 10 миллиардов долларов США на бюджетную поддержку правительству Украины и поддержку украинцев, пострадавших от нападений России.

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