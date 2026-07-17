Patriot / © Фото из открытых источников

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Греция оказалась под давлением союзников из-за отказа передать Украине дополнительные средства ПВО. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках для систем Patriot, которые находятся на вооружении греческих ВВС.

Об этом сообщает издание eKathimerini со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников, Киев обратился в Афины с просьбой передать до 200 ракет PAC-2 из запасов греческих комплексов Patriot. Украина, говорят знакомые с ситуацией, считает, что часть этих боеприпасов, которые находятся на службе уже около 23 лет, может приближаться к истечению срока эксплуатации.

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«Запрос поступил после того, как предварительные переговоры по возможной передаче части из шести греческих батарей Patriot не завершились договоренностями. Хотя некоторые союзники заявляют, что Греция могла бы предоставлять часть своих ракет Patriot, но украинские запросы сейчас сосредоточены не на самих системах ПВО, а на ракетах к ним», — говорится в статье.

Отмечается, что передача возможна только при условии, что боеприпасы признают пригодными к использованию и не критически необходимыми для обороны самой Греции.

Один из обсуждаемых сейчас вариантов — продажа греческих ракет Норвегии. Уже после этого они могут быть переданы Украине. Впрочем, Афины пока не демонстрируют готовность поддержать эту инициативу.

Греческие власти подчеркивают, мол, уже вносят вклад в безопасность союзников. В частности, разместив батарею Patriot в Саудовской Аравии для защиты критической инфраструктуры.

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Заметим, что ранее Греция уже передавала Украине ракеты Sea Sparrow и Crotale, которые приближались к истечению срока эксплуатации в греческих вооруженных силах.

Напомним, Греция неожиданно заблокировала санкции против РФ. Евросоюз отложил принятие 21-го пакета после возражений Афин. Financial Times пишет, что цель этого – защита интересов судоходной компании Dynagas греческого магната Георгиоса Прокопиу, специализирующейся на транспортировке российского сжиженного природного газа из арктических месторождений.

Кроме того, Financial Times пишет, что Греция озолотилась на российской нефти. Греческие судоходные компании за последние три года заработали не менее 3,8 млрд долларов на транспортировке сырья. Больше всего на этой торговле заработала компания Прокопиу — Dynacom Tankers.

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