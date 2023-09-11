Украина разочарована декларацией саммита G20, в которой РФ не названо агрессором: реакция США

Блинкен отметил, что во время обсуждения все лидеры G20 выразили мнение, что хотят "справедливого окончания войны" в Украине.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен защитил совместную декларацию саммита G20, в отношении которой МИД Украины выразил разочарование.

Об этом Блинкен сказал во время интервью CNN.

Также читайте В Черном море мощно развернута корабельная группировка врага: что это значит

Американский дипломат подчеркнул, что страны "Большой двадцатки" в этом заявлении отстаивали территориальную целостность и суверенитет стран.

"Я был в комнате, когда все лидеры говорили сегодня с президентом Байденом, и из всего, что они говорили, было очень ясно, что они не только хотят, чтобы эта война кончилась, но они хотят, чтобы она кончилась на справедливых и долгосрочных условиях .И было также очень ясно, что последствия российской агрессии ощущаются во всех странах G20, и во всех развивающихся странах", — рассказал Блинкен.

Напомним, декларация лидеров G20 в этом году вызвала разочарование в Украине. В частности, потому, что в совместном заявлении страны не назвали Россию агрессоркой, а заверили, что "все страны должны воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".

В МИД Украины отрицательно отреагировали на итоговое заявление стран "Большой двадцатки".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.