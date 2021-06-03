Украина, Россия и "Северный поток-2" стали темами обсуждения советников Байдена и Меркель

В частности речь шла об угрозах для энергетической безопасности Европы.

Предстоящую встречу лидеров G7, саммит НАТО и "Северный поток-2" 2 июня обсудили советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и советник канцлера Германии Ангелы Меркель Ян Хеккер.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам встречи.

"Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7 и саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, о коллективных усилиях относительно совместного использования вакцин против COVID-19, координации работы по вопросам кибербезопасности, а также о приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, эксперты обоих правительств обсудили газопровод "Северный поток-2", в частности обеспокоенность США рисками, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена заявили об ослаблении санкций в отношении "Северного потока-2", что упрощает задачу России достроить газопровод и запустить транзит газа в Европу в обход Украины. Как сообщал Госдеп США пока выводят из-под санкций ключевую компанию-оператора и ее руководителя, потому что это, мол, отвечает их национальным интересам.

Впоследствии сам Байден назвал эти ограничения контрпродуктивными для отношений с Европой. Однако в самой Украине считают: не все еще потеряно, и готовятся дальше блокировать "Северный поток-2".

В свою очередь в МИД России сообщили, что в РФ нет задачи приостановить поставки газа через Украину после запуска газопровода.

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