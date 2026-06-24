Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что подход США к безопасности Европы претерпел необратимые изменения, поэтому европейские страны должны создать собственную «коалицию желающих» для защиты континента. В такую структуру, по его мнению, обязательно должна войти Украина.

Об этом Расмуссен сказал на семинаре, посвященном будущему европейской обороны, пишет The Guardian.

По его словам, Европа должна подготовиться к возможному сокращению американского военного присутствия и иметь силы, способные самостоятельно реагировать на угрозы.

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«Я предлагаю создать коалицию желающих, в которой ряд европейских стран объединится, чтобы делать все необходимое для защиты континента, включая Украину», — заявил Расмуссен.

Он отметил, что такая сила должна возглавляться двумя европейскими ядерными державами — Великобританией и Францией.

Расмуссен также подчеркнул, что Украина должна быть не только получающей помощь страной, но и важным элементом новой архитектуры безопасности Европы.

«Каков бы ни был конец этой войны, мы все равно будем иметь агрессивную Россию, и нам нужна Украина как барьер против этой агрессии. Сегодня Украина — военно сильнейшая страна в Европе. Она прошла через реальные боевые испытания», — сказал он.

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По его словам, украинский опыт войны и развитие современных военных технологий, в частности беспилотников, могут стать важным вкладом в совместную оборону Европы.

Изменение позиции Трампа по войне в Украине — что стало причиной

Расмуссен признал, что европейские лидеры заметили изменение позиции Дональда Трампа по поводу войны в Украине после саммита G7, однако призвал Европу не строить свою политику только на ожидании решений Вашингтона.

«Мы должны прекратить только реагировать на то, что, как нам кажется, Трамп может сказать или сделать. Пора принимать собственные решения. Мир изменился. Американский подход изменился», — заявил он.

Бывший глава НАТО также отметил, что предстоящий саммит Альянса в Анкаре должен показать, что НАТО и США не отказываются от поддержки Украины, а Россия должна столкнуться с необходимостью переговоров.

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В то же время, Расмуссен положительно оценил возможность, что Украина получит разрешение производить американское вооружение на собственной территории, в том числе ракеты-перехватчики и дальнобойные ракеты. По его мнению, интеграция украинской оборонной промышленности в европейскую может стать одним из ключевых элементов новой системы безопасности.

Он призвал ЕС не спешить назначать отдельного переговорщика для контактов с Россией, пока у Европы нет позиции силы.

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