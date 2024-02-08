Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой": Шольц предостерег Запад от трагической ошибки

Немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к западным партнерам, чтобы не допустить, чтобы Украина столкнулась с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов на поле боя.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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"Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продолжить. Долгосрочные последствия и расходы, связанные с неспособностью остановить агрессию Путина, превзойдут любые инвестиции, которые мы делаем сейчас", – отметил он.

По его словам, с начала войны ЕС предоставил Украине 91 млрд долларов военной помощи. Поддержка Германии уступает только американской. Он рассказал, что Берлин выделил, закупил и поставил Украине военное оборудование на сумму более 30 млрд. долларов.

"Наше послание понятно: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить побед России", — подчеркнул Шольц.

Напомним, издание Bloomberg опубликовало статью, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о критической нехватке снарядов.

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