"Украина сможет выгнать россиян в текущем году, но при одном условии": генерал США о ходе событий

Марк Милли отметил, что это будет очень сложно и будет означать фактически крах войска РФ.

Американский генерал Марк Милли убежден, что агрессию РФ необходимо остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой", однако он допускает и переговоры.

Об этом говорилось в интервью главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли Financial Times.

Милли отметил, что ВСУ будет чрезвычайно трудно достичь полной победы над Россией и добиться освобождения всех захваченных территорий в 2023 году. Это возможно при фактическом крахе русской армии.

"Очень трудно также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины... Нельзя сказать, что это не может произойти... Но это будет очень сложно и будет фактически означать крах российской армии", — сделал прогноз Милли.

Генерал убежден, что агрессию РФ необходимо остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой".

В то же время Милли считает, что война России против Украины может завершиться переговорами и окно возможностей для дипломатии может возникнуть в любое время.

Ранее генерал Марк Милли говорил, что ВСУ не отступят от Бахмута, и назвал бои за город самыми масштабными по потерям.

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