Украина сможет выстоять еще сто лет: польский политик сделал оптимистический прогноз по войне

Мирослав Чех убежден, что в текущем году Украине будут предоставлены все средства для победы.

В 2024 году Украина получит все необходимые средства для того, чтобы победить в войне, которую развязала Россия, и выстоять "сто лет" в случае новой агрессии.

Такое мнение в эфире телеканала "Еспресо" высказал польский политик, бывший депутат Сейма Мирослав Чех.

"Вырисовывается совершенно другая конфигурация. Будет президентом Трамп, не будет президентом Трамп — на эту минуту это имеет абсолютно меньшее значение, потому что работает система, работают государства и работают их вооруженные силы и военно-промышленный комплекс", — подчеркнул он.

Мирослав Чех убежден, что в текущем году Украине будут предоставлены все средства для победы.

"Также Украина настолько укрепила собственные силы, что могла бы выстоять сто лет, если кому-то там в России придет в голову атаковать Украину или другие страны", — отметил он.

По мнению польского политика, проблемой является только отсутствие должной инфраструктуры для содержания военной техники – современных танков и самолетов.

"Нидерландские, датские и норвежские F-16 готовы передать Украине. Но у нас нет инфраструктуры, чтобы принять и обслуживать их. То же самое и с "Леопардами". "Леопарды" передали, и министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в 2024 году Германия подготовит 10 тысяч украинских солдат и передаст 80 "Леопардов". Проблема в том, где их ремонтировать и где запчасти", — подчеркнул он.

Мирослав Чех отметил, что Европа после завершения холодной войны разоружилась и европейские правительства оказались не готовы, чтобы помогать во время такой страшной войны, какой является российско-украинская война.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если бы Украина после начала полномасштабного вторжения России не получила помощи от партнеров, то не смогла бы выстоять эти два года.

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