Получила ли Украина разрешение на удары вглубь России: Трамп отреагировал на громкую статью WSJ

Ракета Storm Shadow. / © Википедия

Реклама

Дополнено новыми материалами

Администрация Дональда Трампа упразднила ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет , предоставленных западными союзниками. Это предоставит Силам обороны Украины возможность более активно бить по целям на территории России, что усилит общее давление на Кремль. Это решение знаменует поворот в политике Вашингтона после нескольких месяцев ограничений.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Роль генерала Гринкевича

Непубличное решение США разрешить Киеву использовать ракеты на территории России было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак были переданы от главы Пентагона Пита Гегсета к главнокомандующему Вооруженными силами США в Европе, генералу Алексусу Гринкевичу, который одновременно является командующим НАТО.

Реклама

Это изменение процедуры дополнительного согласования ударов касается всех ракет, использующих американские данные наведения. Ранее, по словам источников издания, в период действия ограничений не был одобрен ни один удар. Передача полномочий на уровень командующего НАТО фактически снимает этот запрет, что позволяет Киеву более свободно планировать удары.

Официальный представитель НАТО полковник Мартин О'Доннелл в комментарии для WSJ подчеркнул, что Украина имеет полное право на следующие действия:

«Украина продемонстрировала чрезвычайную способность наносить глубокие удары по легитимным военным целям в России, которые обеспечивают кремлевскую войну, которая истощает экономику РФ и уже унесла жизни или ранила более миллиона россиян. Ей не нужно наше разрешение», — отметил полковник.

Storm Shadow снова в работе, но без Tomahawk

Американские чиновники, на которых ссылается WSJ, ожидают дальнейших украинских ударов через границу с использованием крылатых ракет Storm Shadow , которые предоставила Британия. Эти ракеты имеют дальность более 290 км и запускаются с украинских самолетов.

Реклама

Хотя ранее эти ракеты уже применялись против целей в России, их использование было ограничено, поскольку они зависят от данных наведения. Впрочем, возобновление их использования не является переломным фактором на поле боя – их дальность намного меньше, чем у Tomahawk .

В начале октября Трамп рассматривал возможность одобрения поставок Tomahawk с дальностью более 1600 километров, но впоследствии отказался от этой идеи. Администрация Трампа также не уточнила, пришлет ли новые ракеты ATACMS (с дальностью около 300 км) или позволит Европейскому командованию НАТО использовать существующие, которые также ранее были заблокированы для ударов по территории России.

Усиление давления на Кремль

Решение о снятии ограничений совпало с инициативой Дональда Трампа усилить давление на Кремль, чтобы вынудить его к переговорам о завершении войны. Эта позиция идет в унисон с предварительным решением Трампа разрешить делиться с Киевом данными о целях для ударов украинскими беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре, принятым в прошлом месяце.

Опровержение Трампа

ОБНОВЛЕНИЕ. Поздно вечером 22 октября после публикации статьи в The Wall Street Journal президент США Дональд Трамп решительно опроверг информацию о том, что его администрация одобрила использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Реклама

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп назвал эту информацию "фейком".

"История The Wall Street Journal об одобрении Соединенными Штатами разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты глубоко внутри России — это ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ! У США нет ничего общего с этими ракетами, откуда бы они ни поступали, и с тем, что Украина с ними делает!" – написал Дональд Трамп.

Напомним, Украина во вторник, 21 октября, уже применила предоставленную Британией крылатую ракету Storm Shadow, чтобы поразить российский завод в Брянске, производивший взрывчатку и ракетное топливо.