Украина сообщила МАГАТЭ о захвате Чернобыльской АЭС неизвестными

В организации призывают удерживаться от действий, которые могут повредить ядерные объекты в нашей стране.

О захвате Чернобыльской АЭС, состоявшемся в четверг, 24 февраля, в результате вторжения России в Украину, сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ)

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси по этому поводу призвал к максимальному воздержанию от любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны.

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"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что "неустановленные вооруженные силы" взяли под контроль все объекты Государственного специализированного предприятия Чернобыльской АЭС, расположенные в зоне отчуждения", — говорится в документе.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили, что российские ДРГ хотели устроить диверсию на Чернобыльской АЭС.

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