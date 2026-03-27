Украина сорвала план Путина нажиться на иранском конфликте – The Telegraph

Удары украинских беспилотников по нефтяным объектам в России помешали Кремлю заработать от продажи нефти на фоне войны в Иране миллиарды долларов.

Об этом пишет The Telegraph.

Об опасениях Кремля по поводу нестабильной ситуации, в частности, свидетельствует закрытая встреча Путина с олигархами, на которой он, по данным СМИ, предложил профинансировать войну.

"Это указывает на напряженность, с которой столкнулась российская экономика по мере того, как война против Украины длится уже пятый год", - отмечает издание.

Сочетание ударов по прифронтовым составам ГСМ с выведением из строя стратегических НПЗ в глубине страны создает кумулятивный эффект истощения оккупационных войск.

Рекордные удары по РФ — последние новости

За первые два месяца 2026 года Украина нанесла более 40 ударов по территории РФ — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Атака на НПЗ «Кинеф» произошла после серии ударов по крупнейшим нефтяным портам России на Балтийском море – Приморске и Усть-Луге. Они подверглись налетам 23 и 25 марта. По данным источников Reuters, оба порта приостановили отгрузку нефти, что явилось крупнейшим кризисом нефтяного экспорта в современной истории России. Парализовано около 40% экспортных нефтяных мощностей или 2 млн баррелей в день.

На заводе мощностью до 20 млн тонн в год, занимающем второе место в России по объемам нефтепереработки, вспыхнул пожар. Существенно повреждены обе главные установки – АВТ-4 и АВТ-6. Сроки их восстановления пока не прогнозируемы.

«Кинеф», который в прошлом году обеспечил 7% всей нефтепереработки в России и выпустил 2 млн тонн бензина, 6 млн тонн мазута и 7 млн ​​тонн дизеля, в третий раз за последние полгода останавливает производство из-за БпЛА.

В сентябре прошлого года он терял 40% мощности из-за пожара на одной из установок, а затем снова частично приостанавливал выпуск в октябре.

Принадлежащий «Сургунефтегазу» завод стал вторым российский НПЗ, остановившийся на этой неделе.

21 марта прекратил прием нефти Саратовский НПЗ «Роснефти», где в результате атаки дронов была выведена из строя единая установка первичной переработки. Ремонт завода ориентировочно продлится около недели.

Особого внимания заслуживает атака на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим», который расположен в 1400 километрах от государственной границы Украины. Этот завод является важным звеном в цепи поставки горючего для Вооруженных сил РФ, обладая мощностью переработки на уровне 6–8 миллионов тонн в год.

Отметим, что к началу войны в Иране 28 февраля российские доходы от нефти и газа упали на 47%, а бюджетный дефицит достиг 91% от плана на 2026 год. Однако после начала конфликта США и Израиля против Ирана, Москва стала одним из главных бенефициаров энергетической турбулентности. Россия зарабатывала около 760 млн долларов в день, а в марте получила почти 24 млрд долларов благодаря росту цен и уменьшению конкуренции на рынке.