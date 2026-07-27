Украина создает европейскую систему ПРО: когда появится первый прототип

ПВО / © ТСН.ua

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Украина рассчитывает подготовить прототип европейской системы противоракетной обороны FREYA в первой половине 2027 года.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян, координирующий реализацию проекта, пишет Reuters.

По его словам, в ближайшее время должно состояться первое заседание международного руководящего комитета. Ему поручат оценить затраты на исследования и разработку системы.

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«Поскольку мы работаем в сжатые сроки, у нас амбициозная цель — подготовить минимально жизнеспособный продукт в первой половине следующего года. Это прототип, который сможет продемонстрировать первые практические результаты», — сказал Алоян.

О создании коалиции по разработке европейской системы противоракетной обороны официально объявили на саммите в Париже. В нем приняли участие лидеры десяти европейских стран, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, а также представители оборонных компаний.

В настоящее время Украина во многом зависит от американских комплексов Patriot. Они остаются единственной системой в украинском арсенале, способной надежно перехватывать российские баллистические ракеты.

В то же время, поставки ракет к Patriot усложняют ограниченные запасы, длительный цикл производства и политическая нестабильность.

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Украина готова предоставить для проекта FREYA пусковую установку и ракету-перехватчик. По словам Зеленского, завершение их разработки является «вопросом испытаний». Президент выразил надежду, что система заработает в течение года.

От партнеров Киев ожидает современные радары, датчики, а также технологии наведения и управления ракетами.

К инициативе присоединились производители системы SAMP/T Eurosam, а также оборонные компании Leonardo, Thales и Saab. Ведущим промышленным партнером проекта должен стать украинский производитель ракет и беспилотников Fire Point.

Ранее Fire Point договорилась с немецкой компанией Hensoldt о поставках радаров для системы.

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FREYA должна стать более дешевой альтернативой Patriot. Систему планируется создать по принципу открытой архитектуры, чтобы ее можно было комплектовать радарами и другими компонентами различных производителей.

«Общая логика этой системы состоит в открытой архитектуре. Если Дания скажет, что ей нужна FREYA с радаром датского производства Weibel, это нормально. Если Швеция захочет систему с компонентами Saab, это тоже не будет проблемой», — объяснил Алоян.

Также рассматривается создание отдельного органа или фонда, через который будут направляться взносы и обеспечивать стабильное финансирование проекта.

По словам Алояна, непосредственное участие оборонных компаний вместе с правительствами должно помочь сократить бюрократические процедуры.

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«Коалиция должна быть практической, а не политической», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что отечественная компания Fire Point уже успешно протестировала собственную ракету-перехватчик для будущего комплекса на максимальной скорости и при выполнении сложных маневров. В то же время для полноценного завершения разработки украинским инженерам необходима иностранная техническая документация по радиолокационным системам, головкам самонаведения и каналам передачи данных. По словам главного конструктора компании-производителя Дениса Штилермана, соответствующие межгосударственные согласования уже находятся на завершающем этапе, что позволит начать интеграцию европейских решений.

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