Украина создала страховой фонд в случае выхода РФ из "зернового соглашения": в Минагрополитики сообщили, сколько там денег

Украина создала страховой фонд в случае выхода России из " зернового соглашения ", в котором сейчас 20 млрд гривен.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"В бюджете текущего года действительно предусмотрена статья в размере 20 млрд гривен, которая может быть применена для компенсации потерь в рамках осуществления зерновых перевозок по Черному морю в случае отсутствия гарантий от страны-агрессора", — заявил Высоцкий.

Кабмин утвердил порядок действия страхового фонда. Там указано, что могут быть застрахованы суда, перевозящие зерно, и что решение о предоставлении компенсаций анализируется и может приниматься правительством.

"Пока детали обсуждаются с потенциальными участниками этого механизма. Буквально на днях оно будет финализироваться и с учетом, в частности, договоренностей с международными партнерами, в частности Турцией, уже можно будет назвать конечные даты и критерии функционирования", — пояснил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия.

Тем временем 17 июля украинский глава Владимир Зеленский призвал президента Турции и генсека ООН обеспечить безопасность судов.

Напомним, что сегодня спикер Путина Дмитрий Песков о выходе России из "зернового соглашения". На что позже ответил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он пообещал обсудить этот вопрос с главой РФ Путиным.

В США в это время предупредили Россию, что срыв "зернового соглашения" дорого ей обойдется.

А в Еврокомиссии назвали циничным прекращение "зернового соглашения" Москвой, осудив действия Кремля.

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