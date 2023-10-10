"Украина спонсирует ИГИЛ": Медведев выдал очередную порцию абсурда о Зеленском

Очевидно, со здравым смыслом у кремлевского приспешника дела все хуже.

Так, Владимир Зеленский заявил, что за нападением ХАМАСа на Израиль стоит Россия. Это решил прокомментировать Дмитрий Медведев.

Об этом заместитель председателя Совета Безопасности РФ написал в своем телеграмм-канале.

Окончательно потерял связь с реальностью

Как уверяет Медведев, с "наркоманами" (так российская пропаганда привыкла называть украинского лидера – ред.) бессмысленно говорить на языке ума, призывать включить мозги. Мол, их нет, потому что они "сгорели под влиянием белого порошка".

"Поэтому нужно отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство) – традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задачи по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ", – утверждает фантазер Медведев.

Медведев выдал очередную порцию абсурда о Зеленском/Фото из телеграмм-канала Медведева

ИГИЛ регулярно "получает большие спонсорские взносы от группы Зеленского", говорит он, а также разнообразное оружие, "украденное укронацистами с поставок НАТО".

"Участники ИГИЛ имеют секретные счета в банках Украины и тайно скупают украинскую недвижимость", – издал маразматик.

Напомним, ранее Медведев пообещал, что Россия захватит еще большее количество регионов Украины. В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему забыть, что существуют "новые территории России".

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