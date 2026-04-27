Украина среди ключевых вопросов: о чем Трамп будет говорить с королем Британии

Король Чарльз III начинает четырехдневный визит в США 27 апреля, чтобы укрепить отношения между странами и отметить 250-летие Штатов. Поездка проходит на фоне конфликта между Дональдом Трампом и британским премьером, а также после стрельбы в Вашингтоне.

Об этом пишет Politico.

Сообщается, что главным событием визита станет выступление монарха на совместном заседании Конгресса во вторник. По данным источников, знакомых с планированием, речь может занять около 30 минут. Ожидается, что король затронет тему безопасности и выразит поддержку американскому народу после инцидента со стрельбой.

«В Конгрессе можно многое сказать за 30 минут», — отметил один из представителей команды планирования.

Дипломатические цели и вопросы Украины

В издании отметили, что хотя официально визит считают формальным, чиновники называют его тщательно подготовленной политической акцией. Ожидается, что во время встречи с Трампом король лично поднимет вопросы поддержки Украины.

«Есть ощущение, что король, вероятно, сможет продвинуть, возможно, один вопрос, потому вопрос в том, каким он будет. [Украина] — это то, что действительно волнует короля. Больше, чем технологии или другие элементы отношений», — отметило лицо, знакомое с подготовкой визита.

Сообщается, что в программе визита предусмотрено посещение Арлингтонского национального кладбища. Представитель премьер-министра Стармера подчеркнул, что Британия и США имеют едва ли не самые тесные оборонные связи в мире. Король также намерен подтвердить, что Британия остается верной НАТО и будет защищать Арктику. Это важно сейчас, когда обсуждают будущее Североатлантического союза и планы Великобритании увеличить расходы на оборону.

О чем не будут говорить

Также отмечается, что, несмотря на споры между Трампом и Стармером через Иран и миграцию, Британия надеется, что авторитет короля поможет сгладить углы. При этом на официальных встречах, скорее всего, не упомянут об изменении климата и скандалах вокруг дела Эпштейна.

Вместе с королем в США прибыла министер иностранных дел Иветт Купер, которая проведет отдельные переговоры с госсекретарем Марко Рубио по торговым соглашениям и тарифной политике.

«Это, в самом буквальном смысле, то, для чего он родился. И он сделает это со всей мудростью, опытом, теплотой и дипломатическими способностями, которые он накопил в течение жизни… в лучших интересах нации, которой он служит», — прокомментировал представитель Букингемского дворца.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что визит Чарльз III в Вашингтон состоится, несмотря на стрельбу во время ужина корреспондентов Белого дома.

