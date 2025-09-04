- Дата публикации
Украина станет "стальным дикобразом": что решила "коалиция решительных" в Париже
В Париже участники «коалиции решительных» обсудили создание многонациональных сил для Украины.
В Париже 4 сентября заявили о новой эре безопасности. Там «коалиция решительных» решила превратить Украину в «стального дикобраза».
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она написала в Х, что по результатам встречи в столице Франции 4 сентября, участники договорились работать над тремя основными задачами:
превращение Украины в «стального дикобраза». Это означает усиление украинской армии и ее оборонного потенциала, чтобы она могла эффективно противостоять агрессору;
создание многонациональных сил для Украины при поддержке США. Это предполагает формирование международного контингента для поддержки Украины;
усиление оборонного потенциала Европы. Во избежание новых конфликтов в будущем страны Европы должны усилить свою обороноспособность.
В сообщении отмечается, что участники коалиции готовы к дальнейшим действиям и реализации запланированного.
Напомним, 4 сентября в Париже премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к «коалиции решительных» с заявлением о предоставлении Украине «незыблемого обещания».
Стармер также одобрительно оценил новые заявления партнеров Украины о передаче Киеву ракет дальнего действия.
Ранее заявление фон дер Ляйен о «достаточно четких» планах по отправке европейских войск в Украину в рамках будущих гарантий безопасности, обернулось проблемой.