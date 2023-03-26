Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН по размещению ядерного оружия в Беларуси

Украина призвала государства Группы G7 и Европейского Союза предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для РБ, в случае его согласия разместить на своей территории тактическое ядерное оружие от России.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины отметил об ожиданиях эффективных действий по противостоянию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия.

"Требуем немедленно созвать для этой цели внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.

МИД также обратился к белорусскому обществу с призывом не допустить реализации преступных намерений по размещению на территории Беларуси ядерного оружия вопреки его обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия. Дипломаты подчеркнули, что размещение "ядерца" обострит ситуацию в Беларуси, окончательно превратив ее в заложницу Кремля. А это будет иметь катастрофические последствия для будущего государства.

"Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость его очередных ядерных провокаций и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия", — добавили в министерстве.

Добавим, что в Литве прокомментировали информацию о размещении российского ядерного оружия в Беларуси. Накануне заявили, что РФ пытается активизировать западных политиков, призывающих прекратить поддержку Украины.

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