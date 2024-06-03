Украина ударила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США: мощное видео последствий

Ни российская, ни украинская стороны официально не комментировались.

В сети показали последствия удара HIMARS по территории России. Целью являлась система ПВО С-300/400 на территории Белгородской области.

Кадры уничтожения опубликовал русский телеграмм-канал.

"Удар по ПВО в Белгородской области. На видео – результат поражения ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области. Удар нанесен с применением РСЗО "HIMARS", – говорится в подписи к видео.

Как видно на кадрах, после удара Украины в небо вздымаются густые клубы дыма шириной в несколько десятков метров.

Российский паблик утверждает, что вроде бы обошлось без потерь среди личного состава.

Ни российская, ни украинская стороны официально не комментировались.

Украина ударила установкой от США HIMARS по ПВО на территории России: видео последствий атаки

Напомним, в преддверии издания Forbes писало, что после разрешения Штатов на удары по территории РФ Силы обороны ударили американскими HIMARS по Белгородщине.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.