Украина ударила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США: мощное видео последствий

Ни российская, ни украинская стороны официально не комментировались.
В сети показали последствия удара HIMARS по территории России. Целью являлась система ПВО С-300/400 на территории Белгородской области.
Кадры уничтожения опубликовал русский телеграмм-канал.
"Удар по ПВО в Белгородской области. На видео – результат поражения ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области. Удар нанесен с применением РСЗО "HIMARS", – говорится в подписи к видео.
Как видно на кадрах, после удара Украины в небо вздымаются густые клубы дыма шириной в несколько десятков метров.
Российский паблик утверждает, что вроде бы обошлось без потерь среди личного состава.
Ни российская, ни украинская стороны официально не комментировались.
Напомним, в преддверии издания Forbes писало, что после разрешения Штатов на удары по территории РФ Силы обороны ударили американскими HIMARS по Белгородщине.
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