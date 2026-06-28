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Украина ударила по российским НПЗ: Зеленский показал, как горят заводы (видео)
Зеленский подчеркнул, что украинские силы будут продолжать нанести удары по важным целям России.
Украина атаковала НПЗ «Славянский» в Краснодарском регионе и НПЗ в Ярославском регионе. На заводах после ушиба возникли мощные пожары.
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео результатов.
По его словам, НПЗ «Славянский» расположен в 300 километрах от линии фронта, а второй нефтеперерабатывающий завод — в 700 км.
«День Конституции Украины наши воины начали очень точно. Этой ночью наши дальнобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России», — написал он.
Зеленский подчеркнул, что украинские силы будут продолжать наносить удары по важным целям России, чтобы ослабить ее военные возможности.
«Каждая наша дальнобойная санкция — уменьшение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и дальше отвечать на российский террор», — отметил он.
Удары по России — последние новости
Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России. Ночью 28 июня раздавались взрывы в Славянске-на-Кубани. После атаки ударных беспилотников загорелся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.
По данным СБС, украинские удары дронами по Москве и другим регионам РФ в последнее время стали самыми масштабными с начала полномасштабного вторжения Путина. Атаки начали влиять на окружение Путина, среди которых представители политической и бизнес-элиты страны.