Украина унизила слабого Путина в его родном городе: эксперты увидели опасный для Кремля сигнал

Удар по родному городу Путина Фото иллюстративное / © Associated Press

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Украинские дальнобойные дроны и ракеты нанесли удары по стратегическим объектам в Санкт-Петербурге — втором по величине городе России и родном городе Владимире Путине.

Об этом сообщает The i Paper.

По информации местных властей, под удар попали нефтяная инфраструктура и военные объекты. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о «массированной атаке беспилотников», в то же время украинская сторона сообщила об успешном поражении портовой нефтяной инфраструктуры и военных целей, в частности, базы в Кронштадте.

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Удар по символу власти Путина

Эксперты отмечают, что Санкт-Петербург для российского президента имеет особое значение. Там он родился, работал в мэрии и начал политическую карьеру.

Доцент кафедры международной безопасности Университетского колледжа Лондона Мелани Гарсон назвала событие одним из важнейших за последнее время.

«Это, пожалуй, один из самых важных моментов, которые мы наблюдали за длительное время. Мы видим, как украинская оборонная промышленность быстро развивается, а стратегия Украины начинает приносить результат. Это может стать переломным моментом в войне», — заявила она.

По ее мнению, удары по Санкт-Петербургу задают перед Кремлем неудобные вопросы.

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«Если даже ваш дом не безопасен и вы не можете защитить город, который имеет такое символическое значение, то как можно говорить о победе в войне?» — сказала Гарсон.

Почему именно Санкт-Петербург

Старший преподаватель Университета Сент-Эндрюса Марк Девор объяснил, что атака вписывается в долгосрочную стратегию Украины.

По его словам, она преследует сразу три цели:

нанести удар по российской нефтяной экономике;

усложнить логистику русской армии;

продемонстрировать гражданам РФ, что война напрямую затрагивает и их.

«Санкт-Петербург и Москва вместе являются политическим сердцем русского режима. Кроме того, примерно половина морского экспорта российской нефти проходит именно через район Санкт-Петербурга», — подчеркнул Девор.

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России придется опрокидывать ПВО

Руководитель программ по Украине и России в Центре государственного управления и нацбезопасности Королевского колледжа Лондона Джейд Макглинн считает, что атаки будут иметь и военные последствия.

«Удар по родному городу Путина имеет огромное символическое значение. Но еще важнее, что теперь Россия будет вынуждена опрокидывать дефицитные системы противовоздушной обороны для защиты Санкт-Петербурга», — сказала эксперт.

Давление на российскую экономику

Аналитики также обращают внимание на последствия топливного сектора РФ.

По словам Джейд МакГлинн, украинские удары уже нанесли серьезный ущерб российской нефтепереработке.

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«Украинская сторона заявляет, что на начало июля выведено из строя около 43% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Даже если реальные цифры ниже, это все равно очень внушительный показатель. Только за один месяц было атаковано восемь нефтеперерабатывающих заводов», — отметила она.

По словам эксперта, россияне все чаще сталкиваются с дефицитом горючего и длинными очередями на автозаправках.

В преддверии саммита НАТО

Эксперты также обращают внимание на время проведения атак. В ближайшие дни в Турции должен пройти саммит НАТО, где одним из ключевых вопросов станет поддержка Украины и перспективы завершения войны.

На этом фоне успешные удары по стратегическим объектам в России могут усилить доводы Киева относительно необходимости дальнейшей военной помощи и укрепления украинской противовоздушной обороны.

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