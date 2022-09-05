Украина ускоренно выполняет требования для вступления в ЕС — Шмыгаль

Премьер доложил о том, на каком этапе находится Украина по интеграции в Евросоюз.

Очередное, восьмое заседание Совета ассоциации между ЕС и Украиной состоялось 5 сентября. Несмотря на войну, Украина реализует свои амбиции стать членом Евросоюза.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал 5 сентября в эфире канала "1+1" в рамках телемарафона.

"После того как мы получили статус кандидата, мы очень ускоренными темпами, имея консолидацию в нашем обществе, выполняем все необходимые условия, которые были сопутствующими условиями для получения статуса кандидата", — отметил он.

По словам Шмыгаля, украинское правительство выполнило более 65% соглашения об ассоциациях, которое предусматривает соответствие Копенгагенским критериям членства в ЕС.

"У нас есть амбиция до конца этого года выполнить все необходимые условия, чтобы зайти в так называемую процедуру переговоров, которая является последним шагом перед вступлением в ЕС. Наши европейские коллеги не ожидали, что Украина будет так быстро реализовывать все эти соответствия директивам Европы", — добавил он.

Напомним, Шмыгаль рассказал о расходах бюджета за полгода войны.

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