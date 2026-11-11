Украина устроила нефтяной кошмар Путину: российские НПЗ потеряли почти треть мощностей

Пожар на НПЗ в России

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Украина возобновила интенсивные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в конце октября. В результате мощности России по переработке нефти сократились примерно на 30%.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

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Активизация украинских атак произошла после того, как не удалось реализовать объявленное президентом США Дональдом Трампом прекращение ударов по энергетической инфраструктуре между Украиной и Россией.

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Только за последнюю неделю в результате украинских атак были нарушены производственные процессы и возникли аварийные ситуации на девяти из 35 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Фактическое уменьшение объемов переработки сырой нефти может достигать 200 тысяч тонн в сутки.

По информации источников издания, общая суточная мощность российских НПЗ, которые получили повреждения в результате атак беспилотников с конца октября, составляет около 300 тысяч тонн. В пересчете это примерно 2,2 млн баррелей в сутки.

В список поврежденных объектов вошли три крупных нефтеперерабатывающих предприятия, расположенных в центральной части России. В то же время, совокупная мощность первичной переработки нефти в РФ оценивается примерно в 930 тысяч тонн в сутки.

Для сравнения, в конце октября российские нефтеперерабатывающие заводы ежедневно перерабатывали около 700 тысяч тонн сырой нефти или 5 млн баррелей, отметили собеседники Reuters.

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Среди пострадавших от украинских ударов предприятий — НПЗ в Рязани, Ярославле и Поволжье.

Кроме того, в понедельник украинский беспилотник атаковал Киришский нефтеперерабатывающий завод, который является вторым по величине в России. После ночного удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Губернатор Ленинградской области сообщил о гибели женщины во время атаки.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина якобы не учитывает призывы Дональда Трампа прекратить атаки на российские энергетические объекты.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе подчеркнул, что Киев продолжает наносить удары по объектам российского нефтяного сектора в ответ на атаки РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

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По словам главы государства, российские войска систематически обстреливают украинские электростанции, энергетические сети, системы отопления и водоснабжения.

Зеленский также отметил, что Москва «отказалась от шагов по деэскалации, о которых говорили наши партнеры».

Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия дополнительно усложняют для Москвы преодоление внутреннего дефицита горючего. Несмотря на это, Россия продолжает экспортировать дизельное топливо на международные рынки согласно договоренностям по поставкам, заключенным с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «КИНЕФ» («Киришинефтеоргсинтез»), расположенный в городе Кириши Ленинградской области России.

Мы ранее информировали, что в российском Саратове сообщают об атаке ударных беспилотников на промышленную зону местного нефтеперерабатывающего завода.

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