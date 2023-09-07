Украина уже скоро может получить новую партию кассетных снарядов от США — NYT

Уже скоро США могут отправить Украине кассетные боеприпасы, первые из которых прибыли на фронт два месяца назад.

США намерены отправить Украине дополнительную партию кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает The New York Times.

"Теперь через два месяца после того, как Соединенные Штаты отправили первый транш боеприпасов в Украину, чтобы обеспечить ее войска боеприпасами, трое американских чиновников заявили, что администрация Байдена планирует отправить больше, и уже в ближайшее время", — пишет издание.

По словам американских чиновников, это оружие было ключевым для того, чтобы помочь Украине сохранить импульс против российских войск, который ВСУ набрали на южном фронте.

В то же время, издание со ссылкой на украинских военных пишет, что кассетные боеприпасы оказались очень эффективными.

"Они супер-эффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, их дух поднимается", — сказал украинский морпех Сергей, участвовавший в боях за Урожайное.

Напомним, Соединенные Штаты заявили, что передают Украине боеприпасы с обедненным ураном для защиты страны от российских захватчиков и уверены, что украинцы будут использовать их ответственно.

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