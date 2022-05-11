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Украина в финале Евровидение и белорусские танки у границы: главные события ночи 11 мая

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Украина в финале Евровидение и белорусские танки у границы: главные события ночи 11 мая

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных событий ночи 11 мая:

  • В результате зрительского голосования в сумме с оценками от национальных жюри стран-участниц, представители Украины, группа Kalush Orchestra прошла в финал конкурса. Читать дальше –>
  • Во вторник, 10 мая, в Беларуси было зафиксировано передвижение по железной дороге эшелона с танками, который двигался в направлении украинской границы. Читать дальше –>
  • Палата представителей Конгресса США вечером во вторник, 10 мая, проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине из-за развязанной РФ войны на сумму почти 40 миллиардов долларов. Читать дальше –>
  • Федеральное управление криминальной полиции Германии арестовало 115-метровую яхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Читать дальше –>
  • Американский бизнесмен и филантроп, основатель компании Microsoft и благотворительного фонда Gates Foundation Билл Гейтс заразился коронавирусной инфекцией. Читать дальше –>

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