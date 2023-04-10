Украина ведет освободительную войну: экс-посол Турции при НАТО рассказал о поддержке

Безопасность в Черноморском регионе может гарантировать только полная деоккупация Крыма. Но время от времени в западных, слишком американских СМИ, от западных и американских чиновников мы читаем и слышим скептицизм о способности Украины освободить Крым военным путем. Почему, с вашей точки зрения, это происходит?

Об этом ТСН.ua расспросил бывшего представителя Турции при НАТО, посла Фатиха Джейлана.

Посол вспомнил собственный опыт консультаций после 2014 года. Хотя сейчас наблюдаются другие параметры, по его словам, существовала возможная степень разногласия во мнениях, что может сделать НАТО.

"Я говорю об институциональной точке зрения, не об отдельных странах-членах Альянса. Для нас, в Турции, все было понятно. Имею в виду, что Турция была горячим сторонником интеграции как Грузии, так и Украины в европейские и евроатлантические структуры. Это был последовательный курс политики Турции.И мы никогда не признаем оккупацию и аннексию Крыма.И это в Турции что-то похожее на двухпартийную поддержку.Это выше партийной политики, скажем так.И не забывайте, что в Турции проживает большое количество крымских общин.Но даже если не брать эти общины. Ладно, скажем так. Это дело принципа противостоять любому типу вторжения, основанному на насилии и крови со стороны любой страны", — уточнил Джейлан.

Он подчеркнул, что Украина ведет освободительную войну, войну за независимость, такую, как в 1920-х годах Турция вела против ряда великих держав.

"И это основа Турецкой Республики. Украину однозначно должны поддерживать и помогать все, кто противостоит такой оккупации и вторжению. Но атмосфера, опять же, я думаю, осталась такой же. Хотя произошла смена настроений, царившая в НАТО. Настроения после 2014 года Были такие, что это просто недопустимо.Это грубое нарушение международного права.Это большой вызов порядка, основанного на правилах.Поэтому мы, безусловно, должны поддерживать Украину в ее войне против России.Потому что Украина защищает свой суверенитет, независимость и территориальную целостность на основе международного права. Таково было настроение", — заявил посол.

В то же время, по его словам, была и другая точка зрения.

"Хорошо, что касается сдерживания и защиты стран НАТО, мы должны быть непоколебимы и сильны, и мы должны поддерживать Украину также путем введения санкций против России, которые сейчас усиливаются с каждым днем после 2022 года, но мы должны сохранить открытые каналы диалога с Россией". Итак, как следствие такого преобладающего настроения, вспомните решение, принятое на Варшавском саммите НАТО в 2016 году.

Но это не остановило Россию от дальнейшего вторжения в Украину. Сейчас, по мнению Фатиха Джейлана, все поменялось. Диалог в прошлом. НАТО обеспечивает более надежный компонент сдерживания и обороны путем увеличения количества войск, батальонов, военных средств, развернутых в странах Альянса. Но той части о диалоге больше нет. Сдерживание и оборона становятся сильнее с каждым днем. Подготовка украинских военных и оборонного сектора продолжается более активно.

"Но трудно представить, что США будут непосредственно втянуты в войну до тех пор, пока не произойдет нападение на члена НАТО. Но это изменит всю картину. В этом нет никаких сомнений. Так что сейчас мы видим, что европейские члены НАТО объединяют свои усилия для защиты от потенциальной российской агрессии, если это произойдет, и расширяют масштабы своей поддержки и помощи Украине в разных формах, и как неоднократно говорил генсек НАТО на разных площадках, это будет продолжаться столько, сколько потребуется, и так должно быть, потому что Украина, как я подчеркнул, ведет освободительную войну. Ее территории находятся под оккупацией, которая является незаконной и нелегитимной. Поэтому это такая моральная и юридическая обязанность украинских партнеров продолжать поддерживать Украину в ее освободительной войне. Насколько я вижу, это очень четкое обязательство", — сказал Фатих Джейлан.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Кремля Владимир Путин может посетить его страну уже в ближайшее время. Президент РФ может принять участие в открытии АЭС "Аккую", которую построил "Росатом". И турецкие правоохранители не смогут арестовать диктатора, ведь страна не ратифицировала Римский устав.

Ранее стало известно, что Турция отказалась обслуживать российские и белорусские самолеты.

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