"Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям": в ОП резко высказались по отношению к Венгрии

Венгрия продолжает блокировать санкции против РФ.
Поддерживать злость русской Федерации, значит презирать все ценности Европейского Союза.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Он подчеркнул, что Венгрия продолжает блокировать санкции против РФ, чем не допускает поражение страны-агрессоры в войне.
"Поддерживать агрессию Российской Федерации означает пренебрегать всеми ценностями и acquis communautaire Европейского Союза, которые лежат в основе объединения Европейского континента", — пишет Подоляк.
Между тем Украина, несмотря на военное положение, продолжает проводить реформы, чтобы соответствовать стандартам ЕС.
"Похоже, что Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены", — отметил Подоляк.
Напомним, накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.
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