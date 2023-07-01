"Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям": в ОП резко высказались по отношению к Венгрии

Поддерживать злость русской Федерации, значит презирать все ценности Европейского Союза.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он подчеркнул, что Венгрия продолжает блокировать санкции против РФ, чем не допускает поражение страны-агрессоры в войне.

"Поддерживать агрессию Российской Федерации означает пренебрегать всеми ценностями и acquis communautaire Европейского Союза, которые лежат в основе объединения Европейского континента", — пишет Подоляк.

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Между тем Украина, несмотря на военное положение, продолжает проводить реформы, чтобы соответствовать стандартам ЕС.

"Похоже, что Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены", — отметил Подоляк.

Напомним, накануне венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии о предоставлении Украине большей финансовой поддержки.

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