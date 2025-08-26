Украина выбила ощутимую часть российской нефтепереработки: Reuters сообщил детали

Пожар на одном из российских НПЗ

Украина активизировала удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре. Под удар попал самый важный сектор экономики Владимира Путина. В целом Украина выбила не менее 17% российской нефтепереработки.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Киев показывает, что способен давать ответ, пока США пытаются организовать мирное соглашение.

Атаки нарушили переработку и экспорт из России. В некоторых регионах страны возник дефицит бензина. Удары стали реакцией на продвижение Москвы на фронте и массированные атаки по украинской энергетике.

Украина выбила 17% нефтепереработки РФ

Эксперты полагают, что действия Киева призваны повысить ставки в возможных мирных переговорах. Так Украина бросает вызов тезису о том, что она уже проиграла войну после встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске.

По подсчетам Reuters, атаки поразили 10 заводов и вывели из строя минимум 17% мощностей нефтепереработки России. Это эквивалентно 1,1 млн баррелей в сутки.

Экспорт и сезонный спрос

Война дронов привела к росту экспорта сырой нефти, что совпало с давлением Вашингтона на Китай и Индию по сокращению закупок в России. Удары пришлись на пик сезонного спроса на бензин со стороны туристов и фермеров.

Еще в июле Москва усилила ограничения на экспорт бензина из-за роста внутреннего спроса. После атак нехватка топлива усилилась в южных регионах России, на оккупированных территориях Украины и даже на Дальнем Востоке.

Во Владивостоке наблюдаются длинные очереди на заправках. Власти объясняют ситуацию наплывом туристов.

Риски для поставок

По словам эксперта Carnegie Russia Eurasia Center Сергея Вакуленко, российские НПЗ потеряли только часть мощностей. Однако это все равно может создать проблемы с внутренними поставками топлива.

Россия получает четверть доходов бюджета от экспорта нефти и газа. Эти средства обеспечивают рост военных расходов на 25% до рекордных уровней со времен холодной войны.

Санкции и военные расходы

Западные санкции вынудили Москву продавать нефть со скидками и отказаться от поставок газа в Европу. Но это не приостановило создание вооружений и боеприпасов.

Война в Украине превратилась в противостояние в истощение. Обе стороны используют дроны и ракеты для ударов далеко за линией фронта, нанося ущерб экономикам друг друга.

Напомним, утром 24 августа в Санкт-Петербурге и Сызрани РФ раздались взрывы. Под удар, в частности, попал порт Усть-Луга, через который РФ транспортирует нефть, газ и т.д.