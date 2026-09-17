Украина «выбила» сразу шесть бортов на аэродроме в Ростове: поражены стратегические самолеты

Украина нанесла удары по важным объектам в России: Зеленский сообщил о результатах / © Владимир Зеленский

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Украина продолжает наносить удары по объектам на территории России. Ночью украинские войска атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод, а также военный аэродром в Ростове.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, удар по Ярославскому НПЗ стал результатом совместной работы СБУ, Сил беспилотных систем, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

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В то же время Служба безопасности Украины провела операцию против военного аэродрома в Ростове. Как заявил президент, подтверждено поражение сразу нескольких единиц российской авиации. Речь идет об одном самолете Ан-12, двух Ан-26 и трех вертолетах.

«Есть хорошие результаты и в Чёрном море. Каждый день мы даём отпор агрессии. Россия должна выбрать мир», — отметил глава государства.

Україна уразила Ярославський НПЗ та військову авіацію РФ / © Владимир Зеленский

Напомним, в ночь на 17 сентября в российских Ростове и Ярославле была слышна серия взрывов. По словам местных жителей, города атаковали беспилотники. После ударов на одном из объектов могла произойти повторная детонация, тогда как на другом вспыхнул масштабный пожар.

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