Украина выиграет от войны Трампа с Ираном: в The Telegraph объяснили преимущества Киева

Украина – неожиданный победитель войны Трампа с Ираном

Нынешний конфликт в Персидском заливе может принести Украине больше пользы, чем России. За последние четыре года украинцы получили огромный опыт в ведении войны с ограниченными ресурсами. С первого дня вторжения российских танков 24 февраля 2022 Украина показала неожиданную устойчивость и мобилизовала все ресурсы для противодействия агрессору.

Об этом пишет The Telegraph.

«Многие эксперты в последние недели повторяют одно мнение о нападении США и Израиля на Иран и якобы ущерб Украине. Рост мировых цен на нефть приносит больше доходов Москве, а американские ракеты, направленные на Тегеран, означают меньше помощи Киеву. В то же время, война в Иране действительно усложняет экспорт украинской кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла и сои летом, ведь страны Персидского залива покупают около 20% этих культур», — перечисляют сначала потери Украины от войны США против Ирана авторы.

Также ограничивается импорт аммиачных удобрений, критически важных для урожая из-за блокирования Ормузского пролива.

Москва закупила у Ирана большие партии дронов Shahed-136 для применения против Украины. Часть этих дронов уже производится в России под названием Geran-2, а недавно некоторые из них вместе с медицинской помощью и продуктами начали поступать обратно через Каспийское море в Иран. С первого взгляда это выглядит как выгодные обмены для РФ, а у Украины лишь минимальные выгоды.

Украинские дроны стали настоящим оружием современной войны

Украинские БПЛА атакуют небольшие тактические цели, минуют территории, используются, помогают артиллерии и уничтожают стратегические объекты глубоко в России — от железнодорожных узлов и авиабаз до нефтяных терминалов. Сейчас Украина планирует производить до 10 миллионов дронов в год, что значительно превышает показатели Китая.

Кроме дронов, Украина разработала собственные системы перехвата ракет, которые стоят всего 2500 долларов за единицу. Западные эксперты, в частности бывший Верховный командующий НАТО в Европе, признают, что украинские военные демонстрируют более эффективные навыки применения систем ПВО, чем американские подразделения.

На фоне войны в Иране государства Персидского залива стали обращаться в Украину за военным и технологическим консалтингом. Визиты Зеленского в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ привели к подписанию десятилетних соглашений об оборонном сотрудничестве, включая производство вооружений, энергетические проекты и обмен боевым опытом.

«Киев чрезвычайно умело разыграл слабые карты, превратив кризис в собственную выгоду», — уверены в The Telegraph.

Украина укрепляет международные отношения, получает финансовую и энергетическую поддержку, демонстрирует передовой военный опыт и оказывает собственное влияние на стратегические процессы в мире.

«Пока российский экспорт нефти остается низким из-за дронов и ракетных ударов Украины, Киев может извлекать как экономическую, так и политическую выгоду, доказывая, что даже в глобальных конфликтах технология и профессионализм способны превзойти численное преимущество», — говорится в материале.

Напомним, Украина совершает неожиданный, но мощный рывок на рынке вооружений во время войны США и Ирана. Опыт противодействия Шахедам стал уникальным товаром, за который готовы платить на Ближнем Востоке, отмечают и украинские эксперты.