Украина выступила с осуждением террористических атак Израиля со стороны ХАМАСа: официальное заявление

Украина выступила с осуждением террористических ракетных обстрелов и нападений боевиков ХАМАС против мирного населения Израиля. В результате чего погибли и ранены несколько тысяч человек, в том числе — граждан Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

“Министерство иностранных дел Украины подтверждает решительное осуждение террористических ракетных обстрелов и нападений вооруженных группировок ХАМАС против населения Израиля, в результате которых уже погибли и были ранены несколько тысяч человек, среди которых граждане Украины. Считаем категорически неприемлемыми намеренно направленные со стороны ХАМАСа против гражданского населения акты насилия, в частности многочисленные жестокие убийства и взятие заложников. Виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к строжайшей ответственности”, — подчеркнули в МИД.

Там также добавили, что Украина неуклонно поддерживает Израиль в его праве на защиту и усилия для противодействия террористическим актам.

"Критически важно, чтобы продолжающееся противостояние в дальнейшем не приводило к росту числа жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине. Считаем, что Ближневосточный мирный процесс остается основой всех усилий, направленных на восстановление региональной стабильности и безопасности. Украина последовательно поддерживает реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире и безопасности и выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта с помощью политико-дипломатических средств", — отметили в МИД.

Отдельно отметили, что справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир на Ближнем Востоке может быть реализован в рамках безоговорочного выполнения сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других международных договоренностей.

Напомним, что в воскресенье, 14 октября, из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве вылетел первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины.

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