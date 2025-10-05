Украина выжигает Россию "адским огнем": топливный кризис усиливается

Удары дронов по России / © ТСН.ua

Целенаправленные «адские» удары по российским нефтеперерабатывающим заводам усиливают топливный кризис в государстве-агрессоре и помогают изменить мнение президента США Дональда Трампа относительно перспектив Украины в войне.

Об этом пишет издание The Economist.

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и другие части российской системы распределения топлива начались в августе, и количество ударов растет с двух-трех в неделю до четырех-пяти. Вскоре они будут ежедневными.

Какие объекты поразила Украина

За последнюю неделю Украина серьезно повредила крупный терминал экспорта нефти в Новороссийске на Черном море, нефтеперерабатывающий комплекс в Башкортостане (более 1300 км от Украины) и насосную станцию в Чувашии, в 1000 км. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Ярославле был поражен 1 октября, но россияне утверждают, что его остановка была вызвана «техническими» причинами, а не атакой беспилотника.

По информации издания, пострадало до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России, причем около 20% сократилось одновременно.

По данным исследовательской группы Energy Aspects, это означает потерю более 1 миллиона баррелей в день. Сергей Вакуленко из Центра Карнеги Россия Евразия предостерегает, что цифры являются динамичными, поскольку большинство объектов можно отремонтировать.

Бенедикт Джордж, руководитель отдела ценообразования на нефтепродукты в Европе в Argus Media, компании, занимающейся аналитикой энергетического рынка, говорит, что Украина нанесла удары по 16 из 38 российских нефтеперерабатывающих заводов, и что хотя ремонт возможен, повреждения становятся длительными, когда нефтеперерабатывающие заводы подвергаются повторным атакам.

Некоторые, по его словам, подвергались ударам до трех раз. Среди них один из крупнейших российских топливно-перерабатывающих заводов в Рязани, который расположен в 200 км от Москвы и обычно может производить 340 000 баррелей в день. Уничтожение крекинговых установок, которые разлагают сырую нефть на бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, является серьезной сложностью, поскольку они очень дорогие, а режим санкций делает их чрезвычайно трудными для замены.

Дефицит топлива в России

По информации аналитика, экспорт дизельного топлива уменьшился на 30% по сравнению с прошлым годом, и находится на самом низком уровне с 2020 года. Поскольку Россия является вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире, оптовые цены резко растут.

Влияние также ощущается многих регионах России, где возникли километровые очереди за нефтепродуктами на заправках. Проблемы испытывают от Владивостока на Дальнем Востоке до Волги под Москвой. Некоторые органы власти вводят нормирование. Особенно сильно пострадал оккупированный Россией Крым, где водители ограничены покупкой 30 литров топлива.

Вице-премьер-министр России Александр Новак объявил о частичном запрете на экспорт дизельного топлива и продлении предыдущего запрета на экспорт бензина до конца года.

По словам господина Вакуленко, который до 2022 года был директором по стратегии нефтегазового гиганта «Газпром нефть», давление особенно чувствуют независимые российские энергетические компании и спекулянты на нефтяном рынке.

Нефтеперекачивающие станции и нефтебазы также пострадали от украинских ударов, в частности от массированного нападения в середине сентября на Приморск, крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море.

Однако, по словам господина Вакуленко, такие объекты труднее повредить безвозвратно, и пока мало что указывает на сокращение экспорта российской сырой нефти. Но экспорт сырой нефти является гораздо менее прибыльным бизнесом для России, чем продажа продуктов переработки.

Чем наносит удары Украина

Около 60% ударов в глубине российской территории осуществляют украинские беспилотники Fire Point FP-1, которые с меньшей полезной нагрузкой могут достигать целей на расстоянии 1500 км в пределах России и имеют сложное программное обеспечение, устойчивое к интенсивному радиоэлектронному глушению.

Как отмечает Елена Крыжановская, эксперт по украинским системам вооружения, FP-1 стоят всего около 55 000 долларов каждый, а сейчас выпускаются со скоростью более 100 в день.

Украина также использует более тяжелый и дорогой беспилотник «Лютый», дальность полета которого составляет 2000 км, а также проверенную в боях систему машинного зрения для наведения его на цель.

Также есть сообщения о том, что начали использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Они гораздо быстрее дронов, могут лететь на высоте всего 50 м над землей, с дальностью полета более 3000 км и наносить огромную ударную силу благодаря боевой части весом 1150 кг.

Если FP-5 окажется способной пробивать российские средства противовоздушной обороны, это выведет украинскую кампанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Ее дальность позволяет ей обманывать оборону, летя по постоянно меняющимся векторам к цели.

Для изготовления FP-5 Fire Point используются переработанные турбовентиляторные двигатели советских времен, а производство ее фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов. Fire Point сейчас производит две-три FP-5 в день, но ожидается, что это количество возрастет до семи позже в этом месяце.

Каждая крылатая ракета стоит около 500 000 долларов. Для сравнения, американская ракета Tomahawk стоит в четыре раза больше, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку, хотя она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

Напомним, в ночь на субботу, 4 октября, Силы специальных операций (ССО) ВСУ поразили важный нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез " в Ленинградской области Российской Федерации.

Следующей ночью, 5 октября, в результате атаки дронов прогремели взрывы на заводе «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, которое является ключевым в обеспечении топливом как внутреннего рынка, так и экспорта. Предприятие расположено примерно в 800 километрах от ближайшей границы с Украиной.