Украина, ядерное оружие и Навальный: главные заявления Байдена по результатам саммита с Путиным

Президент США рассказал, что заверил Путина в своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

16 июня в швейцарской Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Переговоры продолжались в течение четырех часов, после чего к журналистам вышел глава РФ, а после него — глава Белого дома. Проводить совместную пресс-конференцию они отказались.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления Джо Байдена.

Байден об Украине

Президент США рассказал, что заверил Путина в своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры стран также обратили внимание на Минские домловлености.

"Мы обсуждали Минские договоренности. Я высказал наш взгляд на Минские договоренности. Он (Путин — ред.) не возражал мне, но, конечно, различия были", — отметил Байден.

По его словам, вопрос "красных линий" в отношениях между странами не обсуждали. Также не шла речь о военном ответе на агрессию России.

Угроза ядерной войны и мировое лидерство

"Я надеюсь, что США показали миру: "Мы вернулись", — сказал Байден, намекая на то, что его предшественник, Дональд Трамп пытался вернуться к политике изоляционизма, абстрагироваться от решения проблем на внешней арене и основное внимание обращать на внутреннюю политику.

Лидеры двух стран отметили, что в конфликте с использованием ядерного оружия не может быть победителей.

"Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — говорится в заявлении.

Российский и американский лидеры также договорились запустить комплексный диалог, который должен заложить основу контроля над вооружениями и мер по снижению рисков ядерной войны. В документе подчеркнули, что этот диалог будет "предметным и энергичным".

Байден предположил, что Путин на самом деле "не хочет холодной войны". Однако глава Белого дома подчеркнул, что РФ не может диктовать свою волю всему миру, а о посягательстве на суверенитет США не может быть и речи.

Собеседник обсудили, в частности, ситуацию в Афганистане и Сирии, иранскую ядерную угрозу, милитаризацию Арктики.

Байден о Навального, нарушении прав человека и свободы слова в РФ

"Я как президент США просто защищаю наши ценности — фундаментальные права и свободы человека. Именно поэтому мы поднимаем вопрос об Алексее Навальном", — отметил он.

Президент США подчеркнул, смерть оппозиционера Навального в российской тюрьме станет катастрофой для Кремля.

Также он недоволен заявлением Путина, который сравнил задержания российской оппозиции с задержаниями участников штурма Капитолия.

"На Капитолий напали вооруженные преступники, а оппозиция в России просто пытается реализовать свое право на свободу слова", — отметил Байден.

Торговля и двусторонние отношения

По словам Джо Байдена, США хотят торговать с Российской Федерацией, но только в том случае, если россияне будут придерживаться международных норм и права.

"Если они [россияне] не будут соблюдаться правила, то тогда у них не будет хороших отношений с нами и другими странами", — отметил Джо Байден.

Также Байден предупредил, что Соединенные Штаты обладают значительными мощностями в сфере кибербезопасности и способны дать достойный отпор на хакерские атаки с РФ.

"И Путин знает об этом", — заверил президент США.

Дедлайн на полгода

Байден заявил, что через 6-12 месяцев после сегодняшней встречи будет понятно, пришли президенты США и России к стратегическому диалогу или нет.

"Пройдет шесть-двенадцать месяцев — мы посмотрим, что у нас будет происходить. В том числе по освобождению людей из российских тюрем и о том, что будет сделано в области кибербезопасности", — сказал американский президент.

По итогам встречи Россия и США приняли совместное заявление по стратегической стабильности, но приглашениями для взаимных визитов не обменялись. Хотя стороны договорились о возвращении своих послов в Вашингтон и Москву.

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывала, что происходило в Женеве и как реагуав мир на переговоры президентов США и России.

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Новости мира: как Байден охарактеризовал встречу с Путиным

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