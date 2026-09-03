"Украина явно не готова": премьер-министр Венгрии сделал резкое заявление о вступлении в ЕС

Петер Мадьяр / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в Европейский Союз и считает, что в настоящее время страна не готова к членству в ЕС.

Об этом он заявил на брифинге 3 сентября, сообщает венгерское издание Index.

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По словам Мадяра, Венгрия готова поддерживать только такой процесс вступления Украины в ЕС, который будет основываться на выполнении установленных требований и не будет предусматривать никаких исключений или ускоренных процедур.

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«Украина — страна, находящаяся в состоянии войны, и она явно не готова к вступлению в ЕС, что бы ни пытались ей обещать лидеры ЕС или отдельных государств-членов, что, на мой взгляд, является неправильным», — заявил венгерский премьер.

Он также объяснил позицию Будапешта вопросом соблюдения прав венгерского меньшинства в Украине. Мадяр заявил, что между сторонами была достигнута политическая договоренность относительно языковых, образовательных, культурных и других прав венгров в Украине, однако венгерская сторона пока не видит выполнения этих договоренностей.

«Мы просили лишь того, что принадлежит каждому человеку — пользоваться своим родным языком. Украина согласилась на это, приняла это соглашение, в котором определены конкретные сроки. Пока мы не видим, чтобы что-либо из этого было выполнено», — сказал Мадьяр.

В то же время он отметил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС были начаты ещё предыдущим венгерским правительством. По словам премьера, нынешняя позиция Будапешта заключается не в полном отрицании евроинтеграции Украины, а в требовании соблюдать стандартную процедуру вступления.

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Мадьяр привёл в качестве примера Сербию, которая начала переговорный процесс с ЕС около 15 лет назад, однако, по его словам, из шести переговорных кластеров открыла лишь два. Он заявил, что считает двойными стандартами ситуацию, когда Украину пытаются продвинуть в процессе евроинтеграции из политических соображений.

«Одну страну выделяют из политических соображений и заманивают иллюзорными обещаниями, как это было и в случае с Турцией», — сказал премьер-министр Венгрии.

Как Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, что позиция Будапешта уже оказала непосредственное влияние на переговорный процесс Украины с ЕС. Во вторник, 1 сентября, во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения Венгрия не позволила Украине продвинуться к открытию двух новых переговорных кластеров.

Несмотря на смену власти в Венгрии и выполнение Киевом всех необходимых формальных процедур, Будапешт систематически блокирует или откладывает открытие ещё двух кластеров. Речь идет, в частности, о направлениях, связанных с интеграцией Украины в единый рынок ЕС, а также с экономической и социальной политикой.

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