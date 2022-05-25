"Украина – закрытый вопрос": Кадыров угрожает Польше "показать, на что мы способны"

"Украина – закрытый вопрос": Кадыров угрожает Польше "показать, на что мы способны"

Глава Чечни Рамзан Кадыров с угрозами требует от польских властей попросить прощения у российского посла Сергея Андреева, которого 9 мая в Варшаве облили красной краской.

Кадыров пригрозил, что Польша может стать следующей после Украины, на чью территорию будет совершено нападение.

Об этом глава Чечни сказал в видеообращении 25 мая.

"Украина – закрытый вопрос. Мне интересна Польша. После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем, на что способны. Лучше уберите свое оружие, своих наемников и попросите прощения у нашего посла. Мы этого просто не оставим, имейте в виду", – пригрозил Кадыров.

Он также призвал государства НАТО "не играть под дудку Запада и Америки".

"Сегодня у нашего президента высокое доверие народа. Так всегда бывает, когда враг наступает, все объединяются. Поэтому я вас попрошу, господа болтуны, которые выступают против нашего государства и президента, будьте осторожны", – сказал председатель Чечни.

Напомним, по данным украинской военной разведки, во вторжении России участвовало 2,5 тыс. боевиков из Чечни. Так называемые кадыровцы начали заходить на территорию Украины в первые дни войны и основной их задачей было запугивание и геноцид украинцев.

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