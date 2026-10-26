«Украина защищает свою страну»: конгрессмен-республиканец разнес позицию Маска по Starlink

Конгресс США / © Associated Press

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Американский конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу заявил, что использование украинскими военными дронов для ударов по россиянам не противоречит обороне собственной страны. Он также выразил обеспокоенность зависимостью Украины от технологий SpaceX, которые контролирует Илон Маск.

Об этом сообщает Bloomberg .

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Как отмечает издание, Креншоу, представляющий Техас и входящий в Комитет по разведке Палаты представителей США, подверг критике аргументы Маска об ограничении доступа Украины к спутниковым терминалам Starlink. В частности, конгрессмен прокомментировал сообщение предпринимателя в соцсети, в котором тот заявил о нарушении украинскими военными условий пользования системой из-за применения ее для «наступательных ударов дронов с целью убийства людей».

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По мнению Креншоу, такая аргументация содержит разногласия, ведь Украина использует беспилотники для защиты от российской агрессии.

Как вы думаете, что такое защита своей страны? Конечно, эти дроны использовались для убийства людей. Их годами использовали для убийства россиян, но на территории Украины», - сказал конгрессмен, срок полномочий которого истекает в январе.

Bloomberg напоминает, что в этом месяце между Украиной, Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом возник спор после ограничения скорости работы Starlink и Starshield – военной версии спутниковой системы. Сначала не было оперативно установлено, кто именно отвечает за эти изменения.

В субботу Министерство обороны сообщило, что скорость работы системы вернулась к обычному уровню.

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Впоследствии генеральный директор SpaceX заявил, что его компания на прошлой неделе закрыла «лазейку», позволяющую Украине совершать наступательные удары беспилотниками.

Издание также обратило внимание на слова Маска о том, что Starshield находится под контролем правительства США.

Как отмечает Bloomberg, контроль Маска над SpaceX и его влияние на возможности Украины вызвали недовольство среди поклонников Киева в Вашингтоне, причем независимо от партийной принадлежности.

Не баллотирующийся на переизбрание сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис также раскритиковал ситуацию, при которой важная для западных стран технология зависит от решений одного руководителя.

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«Вы хотите сказать, что мы не знаем о том, что такой важный инструмент, которым пользуются наши западные страны, зависит от капризов одного генерального директора? Позор тому, кто несет ответственность за произошедший такой промах», — заявил сенатор.

В то же время Креншоу подчеркнул, что его больше всего беспокоит не лично Маск, а отсутствие альтернатив спутниковым технологиям SpaceX.

«Меня беспокоит то, что весь конфликт, вся оборона суверенной страны, как Украина, зависят от одной компании. Это не означает, что Илон Маск виновен в том, что «слишком много власти». Дело не в этом. Дело в том, что это единственное доступное решение», — заметил конгрессмен.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск призвал проявить соболезнования российским военным, погибающим в войне против Украины, назвав их «бедными российскими призывниками» .

Мы ранее информировали, что американский полковник Джонатан Мир заявил, что снижение скорости спутниковой связи Starlink в Украине на фоне усиления российских обстрелов может оказаться не случайностью .

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