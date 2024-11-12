Украинца ограбили на $500 тыс.: подробности преступления (фото)

В Таиланде на Пхукете были задержаны четыре человека, подозреваемые в похищении криптовалюты на сумму $500 тыс.

Об этом пишет The Nation.

Сообщается, что подозреваемых задержали в гостинице Palm Inn после заявления 23-летнего украинца Вячеслава Лейбова, ставшего жертвой ограбления.

Задержанные по подозрению в ограблении/Фото: The Nation

Он сообщил полиции, что мужчины в масках, ожидавших его в туалете, связали его веревками и кабелями, угрожая ножом и молотком, если он не переведет большую сумму криптовалюты. После перевода денег они привязали его к кровати и покинули номер.

Пострадавшего связали веревками и кабелями/The Nation

Среди задержанных двое украинцев, 19-летний Альфред Чернышук и 22-летний Руслан Мусалев, а также гражданин Армении и россиянин.

Напомним, в Соломенском районе Киева полиция задержала двух мужчин, совершивших разбойное нападение на дом 52-летней женщины. Нападавшие проникли на территорию ее дома и скрылись в подвале. Когда женщина вышла из дома, один из преступников ударил ее камнем по голове, а затем связал.

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