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Украинца в Москве заподозрили в попытке негласной слежки и бросили в тюрьму

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1307
Время на прочтение
2 мин
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Украинца в Москве заподозрили в попытке негласной слежки и бросили в тюрьму

Фото: pixabay.com

Российский суд назначил наказание в виде трех лет колонии строгого режима гражданину Украины за использование GPS-трекера.

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к 3 годам колонии строгого режима гражданина Украины Алексея Пасечника за приобретение GPS-трекера для использования в личном автомобиле для охранных нужд.

О таком решении суда сообщают российские пропагандисты.

Проблемы с российским правосудием у украинца начались в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Пасичника задержала в Москве полиция, выдвинув ему сначала обвинения в нарушении миграционного законодательства и неповиновении требованиям полиции.

После этого против него было возбуждено уголовное дело, поскольку в его автомобиле был обнаружен GPS-трекер Mini A8.

На суде Пасичник утверждал, что купил этот прибор за 5 тысяч рублей (около трех тысяч гривен), чтобы найти автомобиль в случае его угона. Однако российский суд решил, что обвиняемый приобрел устройство для негласной слежки.

По статье 138.1 УК РФ украинцу "впаяли" три года строгого режима.

Напомним, в России снова будут судить девушку за надпись "Нет в***е", которая ранее доказала, что протестовала против воблы, ведь терпеть не может эту рыбу.

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Дата публикации
Просмотры
1307
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