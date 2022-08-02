Украинцам упростили процедуру получения "Карты поляка": какие теперь условия и как подать документы

В Польше с 1 августа начали принимать документы на получение (продление) "Карты поляка" для граждан Украины.

Подать документы можно прямо в Польше и во всех без исключения воеводствах. Раньше это можно было сделать исключительно в польских консульствах за пределами страны.

Об этом сообщает сайт Кабмина Польши.

Бумаги надо подавать в воевудский уженд по месту жительства. Стандартный срок рассмотрения таких заявок – 2 месяца.

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После этого состоится собеседование на польском языке для проверки знания языка, знаний по истории, традициям, культуре Польши.

"Благодаря этому будет исполнена установленная законом обязанность по предоставлению лицам возможности подать заявление на получение "Карты поляка", несмотря на приостановку деятельности большинства консульств Республики Польша в Украине из-за агрессии Российской Федерации против этой страны", — говорится в сообщении.

Заявления могут подать как уже имеющие "Карту поляка", так и те, кто подают заявку впервые.

Некоторые воевудские уженды уже обнародовали информацию о том, как будет выглядеть процесс подачи документов на "Карту поляка". Например, чтобы подать документы в Мазовецкий воевудский уженд, нужно сначала заполнить онлайн форму на странице https://karta-polaka.mazowieckie.pl.

После этого будет назначена дата визита в отдел по делам иностранцев. Ее заявитель получит по электронной почте. За один визит можно будет подать документы на получение "Карты поляка" для одного взрослого и несовершеннолетних детей (если есть).

Напомним, в Польше почти вдвое выросли цены на карты побыта и другие документы для иностранцев.

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