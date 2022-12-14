Украинцам в Германии увеличивают финансовую помощь: сколько беженцы будут получать в 2023 году

С начала полномасштабной войны России против Украины переехали около 900 тыс. человек.

Украинцы, выехавшие в Германию из-за войны России против Украины, с начала 2023 будут получать больше денег.

Об этом сообщает издание Redaktions Netzwerk Deutschland.

Многие из 900 тыс. беженцев в Германии после 90 дней пребывания там изменили свои условия пребывания, обретя статус временной защиты. Так что они получают денежную помощь через центры занятости.

Но, как сообщает федеральный министр труда Губертус Гайль, с 1 января 2023 г. заработает проект, предусматривающий корректировку выплат от государства через инфляцию. Так, беженцы, получившие новый правовой статус после 90 дней пребывания в Германии, попадают под действие базовой помощи по безработице Hartz IV.

Размер помощи будут пересматривать не только для всех граждан Германии, но и соответственно украинские беженцы могут ожидать повышения финансовой помощи, если получили такой статус.

Сколько денег будут получать украинцы с 2023 года:

одинокие взрослые – 502 евро в месяц;

родители-одиночки – 502 евро;

совершеннолетние граждане Украины – 451 евро;

дети 14-17 лет – 420 евро;

дети 6-13 лет – 348 евро;

дети до 5 лет – 318 евро.

Украинцы в Германии с 1 июня получают пособие по безработице, которое выдает центр занятости. Выплаты составляют 449 евро в месяц, если проживает украинец самостоятельно. Для члена целой семьи сумма меньше – 404 евро на человека.

"Есть нюанс: увеличение на 53 евро получат не все украинцы в Германии, а только одинокие взрослые и родители, самостоятельно воспитывающие ребенка", — подчеркнуто в сообщении.

Федеральные немецкие власти напоминают тем беженцам, которые еще не имеют статуса временной защиты, быть внимательными к сроку действия разрешенного пребывания в стране. Как только этот срок истекает, нужно либо покинуть территорию страны, либо подать заявку на обретение статуса временной защиты. Для этого необходимо иметь ID-паспорт или бумажный документ, а также свидетельство о рождении детей (при их наличии).

В то же время в Израиле украинских беженцев выселяют из государственного жилья.

Между тем, в Польше прекратили выплату финансовой помощи беженцам из Украины в рамках программы немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

С начала полномасштабного российского вторжения Израиль принял 15 тысяч нееврейских беженцев из Украины.

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